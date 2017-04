'ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್'ನಿಂದ ಬಸ್, ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಕಾರ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೈಲು, ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.

English summary

Google Trips previously handled flight, hotel, car and restaurant reservations but now, if users are travelling by train or bus, Trips will organise those reservations for them.