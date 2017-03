ಇನ್ನು, ಜಿ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲೂ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಮೇಲ್ ಕಂಪನಿಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನುಗಳ ಮೂಲಕ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿವೆ.

English summary

Just when Android Pay is beginning to gain ground outside developed markets, Google has released a new value-added money transfer feature to the Gmail app for Android.