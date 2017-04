ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗ ಮರೆಯುವವರಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗ ಮರೆಯುವವರಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

English summary

Google Maps has introduced a new feature that will help you remember where you parked your car in case you forgot. It will show the location of the car to the driver through map