ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಲು ಜಿಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿ

ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್(ಜಿಬೋರ್ಡ್) ಹಾಗೂ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 15:14 [IST]

English summary

Google India has launched Gboard(keyboard) and Neutral Network in Indian languages including Kannada. Gboard is made available in 22 languages and neural system in 9 languages.