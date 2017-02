ಬಾಲಕಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಪಿಚ್ಚೈ ಬರೆದ 'ಸುಂದರ' ಪತ್ರ

7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಸ್ ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಪತ್ರ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ ಅವರ ಕೈ ತಲುಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಉತ್ತರವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

Chloe Bridgewater(7 Year old) wrote an adorable job application letter to Google CEO Sundar Pichai without any expectations of a reply. However, she was in for a pleasant surprise when the CEO himself replied to the girl with words of encouragement and motivation