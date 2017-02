ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ! ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಲಿದೆ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ!!

ತೈಲ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Wholesale prices in the country continued to rise in January, under pressure from rapidly increasing diesel and petrol prices.