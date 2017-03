ಇಬೇ ಇಂಡಿಯಾ ಖರೀದಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ರೀಟೈಲರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್?

ಸರಿ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇಬೇ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ರೀಟೈಲರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 11:58 [IST]

English summary

India’s largest online retailer Flipkart is planning to acquire eBay India’s operations as part of its latest funding round of $2billion, according to a report by Factordaily.