ಅಮೆಜಾನ್ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿ

ಟೆನ್ಸೆಂಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಇ ಬೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು.ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

English summary

Flipkart announced its biggest funding round and said it is buying rival eBay’s Indian operations, marking a flurry of moves by the country’s largest online retailer as it builds a ‘mahagathbandhan’ of global tech giants to counter Amazon.