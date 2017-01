ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಇಒ ಮತ್ತೆ ಬದಲು!

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ .ಕಾಂ ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Bengaluru: Flipkart has elevated former Tiger Global Management executive Kalyan Krishnamurthy as the new chief executive replacing co-founder Binny Bansal, who has been named as the group chief executive of India’s largest online marketplace.