ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ, ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್

ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಫ್ ಐಆರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 17:35 [IST]

English summary

Two US-based online retailers have been booked for selling products with Hindu religious symbols.FIRs were lodged against yeswevibe.com for selling shoes with the Om symbol and another against lostcoast.com for using the image of Ganesha on its beer label and packaging