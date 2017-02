ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೆ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ದಂಡ!!!

ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಝೆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಕದಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು

English summary

A US jury on Wednesday ordered Facebook and creators of its Oculus Rift to pay $500 million in damages to gaming software firm ZeniMax for theft of intellectual property.