ಕಾಂಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ನಿಂದ 6000 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಗೆ

ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿ, ವೀಸಾ ನೀತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆತಂಕ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ 6000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

English summary

Cognizant relieving 6,000 Indians to hire in US. Reportedly, Cognizant may also increase involuntary exits from its workforce during the current appraisal cycle.