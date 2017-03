ಕಾಂಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ನಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ ?

ಕಾಂಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 6 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Cognizant is expected to fire more than 6,000 employees as part of its regular appraisal cycle this year, two sources told ET. Media reports have suggested as many as 10,000 could be let go though it has been specified that this is part of Cognizant's normal appraisal process.