ಇದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ! ಶೀಘ್ರವೇ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಲಿದೆ ದುಬಾರಿ!!

ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಿಂಪಡೆತದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

Centre might not offer Rs 18.50 per kg subsidy for purchase of sugar to states for selling at a subsidised rate via ration shops in his February 1 Budget and save about Rs 4,500 crore.