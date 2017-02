ಎಸ್ ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು (ಎಸ್ ಬಿಎಂ) ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

The Cabinet of Central Government of India has approved the merger of five associate banks with the State Bank of India (SBI). The merger does not include Bharatiya Mahila Bank.