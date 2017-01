'ಬರಿಗೈ ಅರಸ' ಮಲ್ಯ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ಏಕೆ?

ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸುಸ್ತಿದಾರನಾಗಿ ದೇಶ ತೊರೆದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಯುಬಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:33 [IST]

English summary

CBI officials today raided at Vijay Mallya's UB group office in Bengaluru and seized more than 12 documents.