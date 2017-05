ಜು. 1ರಿಂದ ಡಿಟಿಎಚ್, ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ

ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯು ಶೇ. 28ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಟಿಎಚ್, ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.

English summary

As Good and Service tax will be implementing from July 1, 2017, it is said to be, the prices of DTH and Cinema ticket rate will get reduced.