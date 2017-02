2 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಆಭರಣದ ನಗದು ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಗದು ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 11:45 [IST]

English summary

Cash purchases of jewellery will attract 1 per cent TCS (tax collected at source) from April 1 if the amount exceeds Rs. 2 lakh, as against the current threshold of Rs. 5 lakh.