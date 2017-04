ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ಈಗ ಬಿಎಸ್ ಎನ್‍ಎಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 3ಜಿ ಡೇಟಾ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

After Reliance Jio has entered the race to change the very rules of the game, BSNL is the latest telecom operator to come out with an offer to take Jio by its horns, announcing three new schemes ranging from Rs 333 to Rs 395.