ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರು

ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೇಡನ್ ‍ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್‍ಎಫ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 10:25 [IST]

Book Online for Made In India Jaguar XF. Tata Motors-owned British marque Jaguar Land Rover has launched the locally manufactured second-generation XF in the country at Rs 47.50 lakh (ex-showroom, New Delhi).