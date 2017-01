ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

10ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ 12 ಸೊನ್ನೆ ಬರೆದರೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ. ಅದನ್ನು 68ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ರುಪಾಯಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:40 [IST]

English summary

Microsoft founder Bill Gates will be world's first trillionaire in the next 25 years, according to a new research from Oxfam International, the world would get its first trillionaire in the next 25 years, when Bill Gates becomes around 86 years old.