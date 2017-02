ಐಡಿಯಾ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಒಂದಾಗುವುದರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಕ್?

ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Because of Mega merging trend among the big telecom Companies in India, 10,000 to 25,000 employees in this field may loose their job within 18 months says report.