ಜಿಯೋ ಧನ್ ಧನಾ ಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏರ್ ಟೆಲ್ ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ಆಫರ್

ಏರ್ ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 244 ರು ಗಳಿಗೆ 70ಜಿಬಿ 4ಜಿ ಡಾಟಾ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಜಿಯೋ ಸಮ್ಮರ್ ಆಫರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಧನ್ ಧನಾ ಧನ್ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದರ ಸಮರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 7:14 [IST]

Telecom major Bharti Airtel has launched three new plans to counter Reliance Jio’s Dhan Dhana Dhan offers.