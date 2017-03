ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ!

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ ಸಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 17:31 [IST]

English summary

Bengaluru has the cheapest average annual salary of $8,600 for a software engineer according to 2017 Global Startup Ecosystem Report