ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ನಷ್ಟ!

ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇದ್ದರೂ ಭರ್ಜರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 20:21 [IST]

English summary

India’s leading ride-hailing startup, Ola has widened its losses in the Financial Year 2016 to Rs. 2313.7 crore as per the report by ET. ANI Technologies, which owns Ola reported thrice the losses compared to Rs. 796 crore in FY15.