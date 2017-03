ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯ ಅಸಲಿ, ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾದಿದೆ ಶಾಸ್ತಿ!

ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಆಸ್ತಿ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕ, ಆಸ್ತಿಯ ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಈ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ತಲಾ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ.

Friday, March 3, 2017, 15:50 [IST]

The tax department on friday warned that those who undertake Benami transactions would invite Rigorous Imprisonment (RI) of up to 7 years.