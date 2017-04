ಅಮೇಜಾನ್, ಪ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಸ್ನಾಪ್ ಡೀಲ್, ಪೇಟಿಯಂನಿಂದ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಅಮೇಜಾನ್, ಪ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್, ಸ್ನಾಪ್ ಡೀಲ್, ಪೇಟಿಯಂನಿಂದ ಈ ವಾರದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೇ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಒಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸಿ ನೋಡಿ.

English summary

The e-commerce giants are involved in a tight war when it comes to giving the best offers to lure the customers. Anyways, it's us, the customers, who are bound to gain from these offers, right? My today's pick for the top 5 companies is Amazon, Dominos, Paytm, Flipkart and Snapdeal. Let us have a look at the exciting deals these companies have to offer.