ಕೊಳಕು ನೋಟು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ದಂಡ: ಆರ್ ಬಿಐ

ಹಳೆಯ, ಕೊಳಕಾದ, ಬರಹಗಳುಳ್ಳ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಆರ್ ಬಿಐ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The reserve bank of India clarified that any Indian bank branch that refuses to exchange soiled or scribbled currency notes of India from people will have to pay a penalty of ₹10,000.