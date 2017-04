ಏ. 30ರೊಳಗೆ ಸ್ವ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್!

ಈ ನಿಯಮವು 2004ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 2015ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Account holders are informed that, in case self-certifications are not provided till 30.4.2017,A/Cs would be blocked : pic.twitter.com/YICvRHqfPm

English summary

If you had opened a bank account between July 1, 2014 and August 31, 2015, you need to furnish a self-certification to your respective bank by April 30. Failure to do so will result in your bank account being blocked.