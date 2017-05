ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ರಾಮದೇವ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ಪತಂಜಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್​, ಕೆಂಟುಕಿ ಚಿಕನ್​ ಕಾರ್ಪೊ, ಸಬ್​ವೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ ಮುಂತಾದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 16:26 [IST]

English summary

Patanjali Ayurved Ltd., which has taken on the likes of Unilever with its range of natural and ayurveda nutrition and personal-care products, plans to enter the restaurant business in India and compete with McDonald's Corp., Kentucky Fried Chicken Corp. and Subway Restaurants.