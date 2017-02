ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ಮಿಂಚು, ಇದೆಂಥ ತಲ್ಲಣ?

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಸುದ್ದಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಷೇರನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೂ ಏರಿಸಬಹುದು, ತಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಜಿ ಕೃಪಾಲ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ

English summary

Axis bank again in the news. So, after a small break Axis bank sahres enter the price range of 500. Why share price is hiking, reason or news behind this increase analysed by columnist and stock broker KG Kripal.