ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಲಿವೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ರೈಲುಗಳು ?

ಕೆಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Railway department is planning to incorporate private sector into railways, so that, shortly we can see private trains may run across the railway tracks in India.