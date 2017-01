ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ: ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಚೇರ್ಮನ್ ನಟರಾಜನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್

ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಪೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಸೇರಿದ ನಟರಾಜನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಈಗ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 19:41 [IST]

English summary

All you want to know about Natarajan Chandrasekaran(53) new chairman of Tata Sons. Chandrasekaran joined the group in 1987 as a software programmer, become TCS CEO in 2009.