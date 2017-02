ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಆಫರ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ದಾಳವನ್ನು ಉದುರಿಸಿದೆ. ದೇವವ್ಯಾಪ್ತಿ ರೋಮಿಂಗ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

English summary

Bharti Airtel on Monday announced removal of all roaming charges for outgoing and incoming calls as well as SMSes and data usage within India as it takes on competition from new comer Reliance Jio.