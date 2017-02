ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ : ಟೆಲೆನಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್

ವೋಡಾ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಐಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆಲೆನಾರ್ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಟೆಲ್ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಟೆಲೆನಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

Airtel buys Telenor : The Telenor acquisition will give Bharti Airtel additional spectrum in 1,800 MHz band besides a foothold in seven circles — Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh (East and West) and Maharashtra — where Telenor operates in.