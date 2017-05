ಎಸ್ಬಿಐ ನಂತರ ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಳಿಸಿದ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ ಸಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು(ಎಸ್ ಬಿಐ) ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.

English summary

Housing Development Finance Corp. Ltd (HDFC), India’s largest mortgage lender, on Monday cut interest rates on home loans of up to Rs30 lakh by 15 basis points for new borrowers, to gain from the momentum created by the government’s support for affordable housing.