ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನ 7 ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ, ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಏಳು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಪನಗದೀಕರಣ ನಂತರದ ಬಜೆಟ್ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 10:20 [IST]

English summary

Here is 7 interesting information about union budget 2017-18. There is no separate budget for railway and budget will be on february 1st instead of 28th of Feb.