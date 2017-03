29 ಲಕ್ಷ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾಡಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ.

English summary

A total of 29 lakh debt cards were subjected to malware attack last year through ATMs that were connected with the switch of Hitachi, the government said on March 17th 2017.