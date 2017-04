ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನ 12,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೌಕರರಲ್ಲಿ 2800 ಜನರಿಂದ ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ಐದು ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವಿಆರ್​ಎಸ್​ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 3, 2017, 18:12 [IST]

English summary

Only 2,800 employees of five associate entities of State Bank of India have so far applied for voluntary retirement scheme (VRS) out of more than 12,000 who are eligible for it, SBI Chairman Arundhati Bhattacharya said.