ಜೀಯೋಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಹೊರಟಿದೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಾನ್

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕೂಡಾ ಡೇಟಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ದಾಗುಂಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

To counter Reliance Jio, state run BSNL is going to revise its unlimited plans. The Rs 339 plan will be offering the same unlimited calling to any network and unlimited data for 28 days with a daily data cap of 2GB.