ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರಲು ದೈವ ಹೇಳಿತೆಂದು ತುಂಬಿದ್ದ ಕೆರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Friday, May 19, 2017, 22:13 [IST]

Village youths made lake water empty in Ballary. Village youths made lake empty over a night, justifying that, their act according to godess order.