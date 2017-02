ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಮೈಲಾರದ ಗೊರವಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರಣಿಕೋತ್ಸವ ರಥಸಪ್ತಮಿಯಿಂದ ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಮೈಲಾರದ ಗೊರವಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು.

Friday, February 3, 2017, 13:49 [IST]

Mylara Karnika Utsava begins on Ratha Sapthami day(Feb 03) and it will be celebrated till Banada Hunnime day. Karnika predication is on Feb 13 at Mylaralingeshwara Temple, Hoovina Hadagali, Ballari.