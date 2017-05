ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಅರಳಿದ ಟಾಪರ್ ಚೈತ್ರಾ

ಇರುವ ಒಂದೆಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಮಗಳು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾದವರಲ್ಲ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಡತನವೇ ಚೈತ್ರಾಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 12:40 [IST]

English summary

Karnataka 2nd PUC results announced yesterday (May 11th). A poor farmer's daughter Chaitra Got first rank for state. She is from Kottur, Kodligi taluk, Bellary.