ಶಿಶು ಶವ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಲಂಚ: ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾಲ್ವರು ನೌಕರರ ವಜಾ

ಹೆರಿಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದ ಸಂಡೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಸುಜಾತ; ಆದರೆ,

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The director of Vijayanagara Institute of Medical Sciences Krishnamurthi dismissed the four of the institute's staff on Monday on the allegations of taking bribe to handover dead bodies of newly born baby and its mother to their relatives.