ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ !

ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ, ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದಾಗಿ ಹಂಪಿಯ ಘನತೆಗೇ ಕುಂದುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 13:01 [IST]

English summary

Some forein tourists misbehaved in world famous Hampi yesterday. The foreign tourists entered the world famous viroopaksha temple without removing footwear, and they were holding beer bottle in their hand. The incident will destroy dignity of the Hampi, localites told.