ಕಂಪ್ಲಿ: ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಐವರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಆ ಕೊಠಡಿ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರ ಶವ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

English summary

A husband kills his wife and her sister, three of his children in Chapparadalli, Kampli, Hospet Taluk, Ballari. Accused Tippaiah later surrendered before Kampli town police station