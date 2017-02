ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅನೇಕ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದೆ.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 12:19 [IST]

English summary

A fire broke out in Ballary VIMS Hospital on Wednesday morning(Feb 15). The fire and Smoke was detected in The old storage room in the hospital. Fire brigade arrived in time to extinguish the fire