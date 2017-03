ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆತ್ನಿಸಿದ ಪತ್ನಿ?

ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಸೈನಿಕ ದೀಪಕ್ ಪವಾರ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A murder attempt made on soldier Deepak kumar in Belagavi. Allegedly his wife put fire to bed to kill Deepak. Police lodged the complaint and investigation is going on.