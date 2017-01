ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯ ಮದುವೆಯಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಬಸುದೇವ್

ಭುವನೇಶ್ವರ, ಜನವರಿ 27: ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘನಾ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಸುದೇವ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು. ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. "ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಬಸುದೇವ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘನಾ.

ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಲು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನನಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.[ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ?]

ಇದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ. ಮೇಘನಾಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟವರೇ ಬಲದೇವ್ ಕುಟುಂಬದವರು. ಅಂದಹಾಗೆ ವಿವಾಹ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದವು. ಭುವನೇಶ್ವರದ ಮೇಯರ್ ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

Ppl think transgenders can’t get married or embrace motherhood,bt I’m proving them wrong;We too are women wanting to lead normal lives-Bride pic.twitter.com/FBonb6XopY