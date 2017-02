ಫೆ.5ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ..ಬನ್ನಿ..

ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ(ಫೆ.05)ರಂದು ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ಹಾಲ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ.

Story first published: Friday, February 3, 2017, 11:23 [IST]

English summary

Belagavi city police and Rotary family Belagavi organizing Satish Acharya cartoon exhibition for crime prevention programme in Belagavi on February 5.